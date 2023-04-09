Каменский высказался о выходе «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина

Вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал выход «Ак Барса» в финал Кубка Гагарина.

«Достойная серия и красивый хоккей. «Ак Барс» был чуть-чуть посильнее. В начале серии чаша весов была туда-сюда. Был момент и у «Авангарда», и у «Ак Барса», — цитирует Каменского «Чемпионат».

«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в рамках пятого матча 1/2 финала плей-офф КХЛ (3:2).

Счёт в серии стал 4-1 в пользу казанского клуба. Таким образом, «Ак Барс» вышел в финал турнира, где сыграет с победителем серии ЦСКА — СКА.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» в пятый раз в истории вышел в финал Кубка Гагарина.