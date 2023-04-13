КХЛ планирует регулировать отъезд российских хоккеистов в США

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) планирует регулировать отъезд российских игроков в США.

«Хотим рассмотреть вопросы о внесении в эту стратегию программы по неотъезду российских молодых игроков в США. КХЛ предложила инструменты, касающиеся вывода лимитированного хоккеиста на один год ниже. Мы выступаем за то, чтобы этого не было. Для ЦСКА первично сохранить игрока на три — шесть лет по контракту», — приводит слова президента ЦСКА РИА Новости.

В конце 2021 года Госдума одобрила законопроект о компенсациях при переходе молодых спортсменов за рубеж. Согласно закону, спортсмены, которые не достигли возраста 23 лет, при переходе в иностранные клубы должны выплатить компенсацию своим спортивным школам.

Ранее Есмантович высказался о формате перекрёстного плей-офф в КХЛ.