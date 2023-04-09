Гол Кассьерры, ошибка Погостнова и замены Семака: «Зенит» одержал волевую победу над «Локомотивом» в 22-м туре РПЛ

«Зенит» взял верх над «Локомотивом» в выездном матче 22-го тура РПЛ. В первом тайме железнодорожники смотрелись предпочтительнее и открыли счёт благодаря ошибке Вендела в штрафной и удару Максима Глушенкова. Однако незадолго до перерыва бразилец исправился, восстановив равновесие. Во второй половине встречи подопечные Сергея Семака владели преимуществом и дожали соперника в концовке. После отскока от юного Егора Погостнова вышедший на замену Матео Кассьерра в красивом прыжке пробил по пустым воротам. Защитник попытался вынести мяч с линии, но лишь дослал его в створ.

Противостояние «Локомотива» и «Зенита» вызывало огромный интерес сразу по двум причинам. Во-первых, железнодорожники имели возможность дома остановить соперника и в случае победы «Ростова» над «Оренбургом» возродить интригу в борьбе за титул. Ведь в следующем туре южанам как раз предстоит принять петербуржцев. Подопечным Михаила Галактионова вполне по силам было отобрать очки у действующего чемпиона и даже обыграть его впервые с 2019-го, поскольку они после возобновления сезона продемонстрировали лучшие результаты в РПЛ, одержав четыре победы в четырёх встречах. Коллектив Сергея Семака на этом отрезке уступил ЦСКА и с трудом дожал скромные «Химки» и крепкий «Урал».

Такого взлёта не было бы, если бы не Артём Дзюба, забивший шесть мячей. Опытный форвард полностью пришёлся ко двору в новой команде и горел желанием огорчить бывший клуб, с которым завоевал десять трофеев, и доказать, что решение не продлевать с ним контракт в прошлом году стало неверным, а сам он ещё способен показывать яркий футбол. Неудивительно, что Семаку в преддверии матча даже пришлось отвечать на вопрос, не боится ли он встречи с экс-подопечным.

«Это футбол. Тем интереснее будет увидеть. И Артём заряжен, и «Локомотив» прекрасный ход набрал, и нам победа нужна. Такие игры болельщики любят», — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Для гостей огромным подспорьем должно было стать возвращение в строй Вильмара Барриоса, восстановившегося после травмы. Однако опорник остался в запасе и вышел на поле лишь в концовке. Зато Семак с первых минут бросил в бой оформившего дубль в игре с «Уралом» Ивана Сергеева. В свою очередь, его визави сделал ставку на схему 4—4—2, при которой дуэт в атаке с Дзюбой сформировал Франсуа Камано.

В первом тайме план Галактионова на игру практически сработал. Он подготовил для лидера гибридную расстановку, в которой футболисты выполняли разные роли. При атаках Камано и Сергей Пиняев располагались на краях. Однако при обороне оба опускались ниже и закрывали полуфланги. Большой объём работы выполнял и Максим Глушенков, призванный не только врываться в свободные зоны, но и помогать Артёму Карпукасу и Дмитрию Баринову в опорной.

Эта задумка себя оправдала, поскольку до перерыва гости почти не имели свободного пространства на чужой половине. Забирая себе мяч, они натыкались на две эшелонированные линии. Приходилось рассчитывать только на индивидуальные ошибки и мастерство собственных исполнителей, особенно Малкома, который часто получал передачи справа. Сергеев же вовсе был не заметен и почти не встречался с мячом.

Железнодорожники, совершая отборы, сразу пытались доставить мяч верхом на Дзюбу. И Артём успешно цеплялся за него, в том числе в чужой штрафной. В результате он в общей сложности выиграл пять верховых единоборств. Работали и его скидки на быстрого Глушенкова и техничного Пиняева. До перерыва они создали немало проблем оппонентам.

Неудивительно, что именно Максиму удалось открыть счёт на 26-й минуте. За мгновение до того он простил Михаила Кержакова, не попав в дальний угол после изумительной скидки пяткой в исполнении Дзюбы. Но хавбек тут же исправился за свою ошибку, и помогли ему отличиться легионеры «Зенита». Ренан, получив мяч от Кержакова, отдал не слишком удачную передачу на Вендела, и тот сразу попал под прессинг Глушенкова. Он на удивление легко совершил отбор на входе в штрафную и спокойно пробил низом в дальний.

Пропустив, петербуржцы разозлились и прижали москвичей к воротам. Однако до поры те спокойно оборонялись и не позволяли гостям проникать в штрафную. И всё-таки высокий класс отдельных футболистов помог сравнять счёт незадолго до перерыва. Малком разрезающим пасом нашёл в штрафной Вендела, а тот пробросил мяч между Бариновым и Карпукасом и пробил из-под Егора Погостнова.

Однако вторая половина встречи полностью осталась за гостями. «Локомотив» ненадолго включился лишь после появления на поле Рифата Жемалетдинова и Антона Миранчука. Но вспомнить можно лишь пару проходов Пиняева, который ближе к 70-й минуте устал и был заменён. Не так заметен был и Дзюба, хотя он продолжал исправно выигрывать борьбу на «втором этаже». В результате хозяева не нанесли ни одного выстрела в створ и почти не тревожили Кержакова.

Велика в этом и заслуга петербуржцев, которые намного плотнее стали встречать соперников в середине поля и не позволяли им разбегаться, как в первом тайме. Так атакующая тройка оказалась отрезана от партнёров. Вышедший же на замену вместо инертного Камано Жемалетдинов ничем себя не проявил.

А вот рокировки Семака сработали. В частности, Кассьерра стал главным героем противостояния. Заменив незаметного Сергеева, он добавил агрессии впереди и намного лучше россиянина обыгрывался с партнёрами. Едва появившись на газоне, он чуть не отдал результативную передачу на Малкома. Однако бразилец после прострела колумбийца не сумел нанести удар, а лишь подправил мяч на Мостового. В свою очередь, хавбек из убойной позиции пробил в штангу, а Вендел головой не попал в ближний угол.

Концовку второго тайма, как и первого, действующие чемпионы провели максимально активно и всё же отметились логичным голом. Немного обидно за Погостнова, допустившего судьбоносную ошибку. После удара Дугласа дос Сантоса мяч отскочил от него прямо к Кассьерре, который в падении пробил в пустой створ. Защитник попытался вынести мяч с линии, но лишь дослал его в сетку. При этом 19-летний защитник не заслужил критики в свой адрес, так как провёл достойную встречу и, например, стал лучшим в команде по числу выносов (шесть).

В концовке же Семак грамотно убил время ещё рядом рокировок. У «Локомотива» не было ни единого шанса спастись. А «Зенит» в очередной раз проявил себя коллективом с характером. После перерыва петербуржцы забили больше всех мячей в нынешнем сезоне — 31, тогда как до — 21. Также они впервые с 2017-го обыграли железнодорожников на выезде. Москвичи же потерпели дебютное поражение в РПЛ под руководством Галактионова.

Дзюба же, несмотря на отсутствие голов, после финального свистка всё равно дал повод обсуждать своё поведение. Он подошёл к бывшим партнёрам и поздравил их, но при этом не стал жать руку Семаку, направившемуся было в его сторону. Позже форвард объяснил свой поступок тем, что просто не увидел тренера, а потому развернулся и отправился в раздевалку.