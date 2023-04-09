Агент Барриоса сообщил, что футболист восстановился после травмы

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, сообщил, что игрок полностью восстановился после повреждения.

«Вилмар отлично себя чувствует. Скорее всего, сыграет сегодня. Он восстановился и готов», — приводит слова агента Sport24.

Барриос получил повреждение в матче 19-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (3:2).

В сезоне-2022/23 29-летний защитник провёл за «Зенит» 22 матча во всех турнирах, забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 20:00 мск.

Ранее главный тренер «Зенита» Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом».