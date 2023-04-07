Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Ерохин и Густаво Мантуан не смогут принять участие в матче с «Локомотивом».
Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»
  • Gettyimages.ru

«Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле в воскресенье? Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участия в игре, но, я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. Главным судьёй был назначен Павел Кукуян.

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший в 21 матче 51 очко. «Локомотив» с 25 очками занимает 11 место.

Ранее Семак оценил результативность Дзюбы в «Локомотиве».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить