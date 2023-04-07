Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» пропустит матч с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что Александр Ерохин и Густаво Мантуан не смогут принять участие в матче с «Локомотивом».

«Есть ли шанс увидеть Барриоса на поле в воскресенье? Шанс увидеть его есть, он тренируется вместе с командой. Помимо Барриоса, у Саши Ерохина и Густаво Мантуана есть небольшие проблемы — они не смогут принять участия в игре, но, я думаю, к следующему матчу они уже будут готовы», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. Главным судьёй был назначен Павел Кукуян.

Напомним, что лидером турнирной таблицы является «Зенит», набравший в 21 матче 51 очко. «Локомотив» с 25 очками занимает 11 место.

Ранее Семак оценил результативность Дзюбы в «Локомотиве».