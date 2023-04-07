Рианчо считает Дзюбу самым популярным российским футболистом

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо назвал самого популярного футболиста России.

«Пусть будет Дзюба. У меня про него часто спрашивают журналисты, о нём постоянно говорят. Артём — звезда российского футбола и один из сильнейших нападающих в истории сборной России», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

34-летний футболист присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей, в том числе оформил дубль в матче с «Пари НН», и сделал результативную передачу.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от игры Дзюбы в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».