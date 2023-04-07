Дьяков считает, что у Дзюбы будет запредельный настрой на матч с «Зенитом»

Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков поделился ожиданиями от игры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».

«Думаю, у Артёма большая мотивация в игре с бывшей командой. За счёт неё и силы воли он продолжает играть хорошо, забивать. Может, какая‑то даже злость будет на «Зенит», откуда он ушёл, хотя, наверное, хотел там остаться. Настрой у него будет запредельный», — цитирует Дьякова «РБ Спорт».

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдёт 9 апреля на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 19:00 мск. Главным судьёй назначен Павел Кукуян. Лидером турнирной таблицы РПЛ является санкт-петербургский клуб, набравший в 21 матче 51 очко. «Железнодорожники» с 25 очками занимают 11-е место.

34-летний Дзюба присоединился к железнодорожникам зимой 2023 года в качестве свободного агента. В четырёх матчах за «Локомотив» Дзюба забил шесть мячей. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру Дзюбы.