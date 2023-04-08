Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ
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«Мы не можем участвовать в европейских турнирах. Многие игроки покинули свои команды. Это главное, что изменилось после отстранения российских клубов. Но РПЛ по-прежнему остался на хорошем уровне», — приводит слова Вендела Globo Esporte.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.
Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры.