Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ

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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел рассказал, как изменился уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) после отстранения российских клубов от европейских турниров.
Вендел считает, что отсутствие еврокубков не сказалось на уровне РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Мы не можем участвовать в европейских турнирах. Многие игроки покинули свои команды. Это главное, что изменилось после отстранения российских клубов. Но РПЛ по-прежнему остался на хорошем уровне», — приводит слова Вендела Globo Esporte.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские команды от участия в международных соревнованиях.

Ранее сообщалось, что РФС продолжает переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на международные турниры.

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