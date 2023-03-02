В стиле Степановой: как Крупицкая убежала от соперниц и принесла победу сборной Петербурга в лыжной эстафете

Евгения Крупицкая принесла победу сборной Санкт-Петербурга в эстафете на турнире «Чемпионские высоты». 20-летняя лыжница на последнем этапе сначала отыграла отставание в 19 секунд от Анны Грухвиной из Тюменской области и Ларисы Рясиной из Татарстана, а затем убежала от них в том же стиле, в котором Вероника Степанова год назад обогнала на финише этапа Кубка мира в Лиллехаммере шведку и норвежку. По словам партнёра Крупицкой по команде Анастасии Фалеевой, коллектив надеялся на место в тройке сильнейших, но никак не на золото.

Один из ярких турниров по лыжным гонкам «Чемпионские высоты» постепенно подходит к концу. В четверг, 2 марта, девушки в предпоследний раз вышли на трассу в Малиновке. Впереди у них остался только марафон на 30 км классическим стилем. Он состоится 4 марта.

Женская эстафета же стала одним из самых непредсказуемых видов программы. Накануне никто из специалистов не мог выделить явного фаворита. Даже наличие у Архангельской области Натальи Непряевой не давало региону большого преимущества. В командном спринте олимпийская чемпионка в паре со Светланой Заборской неожиданно уступила соперницам из Тюмени Елизавете Пантриной и Светлане Смирновой. И всё зависело от того, какое отставание от лидеров обладательнице «Большого хрустального глобуса» придётся отыгрывать.

На первом классическом этапе обошлось без сюрпризов. Никто из спортсменок не смог совершить побег, хотя попытки и предпринимались, а лидеры по очереди менялись на временных отсечках. На стадион лыжницы заехали одной большой группой.

Следующие 5 км для некоторых команд стали фатальными. И в первую очередь для сборной Архангельской области. Второй бежала Елизавета Горбунова. Она не выдержала предложенного соперницами темпа и отстала на 54 секунды, существенно усложнив задачу Непряевой, которая должна была выйти на старт последней.

Разорвать пелотон удалось Анастасии Фалеевой из Санкт-Петербурга и Лидии Горбуновой, представлявшей первую команду Татарстана. Часть дистанции они прошли вдвоём. Однако на стадионе беглянок нагнала тройка преследовательниц: Екатерина Смирнова из Тюменской области, Анастасия Прокофьева из Москвы и Дарья Непряева, выступавшая за вторую команду Татарстана.

Долгое время с ними держалась и Юлия Ступак, но олимпийская чемпионка после паузы в выступлениях пока в дистанционных гонках выглядит не очень сильно. Поэтому в итоге она передала эстафету шестой, с отставанием от лидеров 17,9 секунды.

На первом коньковом этапе вновь обратила на себя внимание Пантрина. Лыжница в концовке второго круга понеслась так, что её сумела поддержать только Виктория Трошина из первой команды Татарстана. Девушки оторвались от остальных почти на 20 секунд. А ближе к стадиону представительница Тюменской области, отлично проявившая себя в командной спринте, ещё ускорилась и передавала эстафету в одиночестве.

Казалось, за победу в гонке будут бороться Анна Грухвина и Лариса Рясина, бежавшие на последнем этапе за Татарстан и Тюмень соответственно. Однако 20-летняя Евгения Крупицкая из Санкт-Петербурга перевернула всё с ног на голову. Первый круг она потратила на то, чтобы догнать лидеров. А затем, отсидевшись за их спинами, совершила такой финишный рывок, что соперницам оставалось только в изумлении смотреть в спину.

Этот эпизод в гонке очень напомнил победную для России женскую эстафету на этапе Кубка мира в Лиллехаммере в декабре 2021 года. Тогда будущая олимпийская чемпионка Вероника Степанова долгое время держалась за норвежкой Хеленой Фоссесхольм и шведкой Моа Ольссон, а на стадионе набралась наглости и рванула от них что было сил.

Здесь же Крупицкой пришлось ещё сложнее, поскольку сначала нужно было отыграть гандикап в 19 секунд. Однако лыжница, пока хорошо проявляющая себя в основном на юниорском уровне (два серебра на первенстве России), сделала это, даже несмотря на не лучшее физическое состояние: она проводила свою первую гонку после болезни.

Рясина пыталась исправить ситуацию, но ей оказалось это не под силу. Уже за 800 м до финиша стало ясно: золото в эстафете достанется сборной Санкт-Петербурга. Команда Татарстана в итоге стала второй. А бронза отправилась в Москву: Грухвину вымотала погоня, и Анна пропустила вперёд на финише опытную Елизавету Шалабоду.

После финиша победительницы до конца не могли поверить в случившееся. По словам Фалеевой, они рассчитывали максимум на место в тройке.

«Я намученная этими гонками! Сегодня очень рада, что у нас так сложилось. Наверное, мы сами не верили до последнего, что можем победить. Мы мечтали заехать в тройку, но выиграть — это было что-то вообще недосягаемое. Считаю, что у нас сегодня отработали все на пределе своих возможностей, максимально молодцы. Мне понравился мой этап. И я ещё смотрела, как первый круг бежит Диана. Думаю: «Диана, пожалуйста, только дотерпи. Ещё второй — и мы вообще будем молодцы». И она приезжает в начале пачки, передаёт мне. Уже переживала за себя, что вдруг я что-то не так сделаю. Но отработала максимально для себя», — сказала Фалеева в интервью «Матч ТВ».

Команда Натальи Непряевой в итоге стала только шестой с отставанием 1 минута 26,5 секунды. За ними финишировала Республика Коми с Юлией Ступак. А уже упомянутая Степанова в этот раз на старт не выходила, она выступила в роли комментатора.