Лыжница Фалеева: не верили до последнего, что выиграем эстафету на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
- © Роман Кручинин
«Не верили до последнего. Мы мечтали заехать в тройку, но выиграть было чем-то недосягаемым. У нас все отработали на пределе своих возможностей. Мы молодцы! Я переживала за свой этап, но отработала максимально, как предполагала в своей голове», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».
В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.
На второй позиции финишировали лыжницы из сборной Татарстана — 1. Третья — команда Тюменской области.
Ранее Вероника Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе.