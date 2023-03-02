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Лыжница Фалеева: не верили до последнего, что выиграем эстафету на «Чемпионских высотах»

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Российская лыжница Анастасия Фалеева, выступающая за команду Санкт-Петербурга, отреагировала на победу в женской эстафете на «Чемпионских высотах».
Лыжница Фалеева: не верили до последнего, что выиграем эстафету на «Чемпионских высотах»
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Не верили до последнего. Мы мечтали заехать в тройку, но выиграть было чем-то недосягаемым. У нас все отработали на пределе своих возможностей. Мы молодцы! Я переживала за свой этап, но отработала максимально, как предполагала в своей голове», — сказала лыжница в эфире «Матч ТВ».

В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.

На второй позиции финишировали лыжницы из сборной Татарстана — 1. Третья — команда Тюменской области.

Ранее Вероника Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе.

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