Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о ситуации в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Сегодня в Планице будут стартовать 13 команд. Мне кажется, что это небольшой звоночек для общественности. Международные лыжные гонки находятся в кризисе. Нас там нет — минус одна команда. Уже не выставляют составы сборные Японии, Эстонии и Польши», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжам. Российские и белорусские спортсмены пропускают турнир.

Ранее шведский журналист заявил, что Россию вернут в лыжные гонки в следующем году: деньги решают всё.