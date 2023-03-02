Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе
- РИА Новости
«Сегодня в Планице будут стартовать 13 команд. Мне кажется, что это небольшой звоночек для общественности. Международные лыжные гонки находятся в кризисе. Нас там нет — минус одна команда. Уже не выставляют составы сборные Японии, Эстонии и Польши», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, что в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжам. Российские и белорусские спортсмены пропускают турнир.
Ранее шведский журналист заявил, что Россию вернут в лыжные гонки в следующем году: деньги решают всё.