Узнать больше

Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о ситуации в Международной федерации лыжного спорта (FIS).
Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе
  • РИА Новости

«Сегодня в Планице будут стартовать 13 команд. Мне кажется, что это небольшой звоночек для общественности. Международные лыжные гонки находятся в кризисе. Нас там нет — минус одна команда. Уже не выставляют составы сборные Японии, Эстонии и Польши», — сказала Степанова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжам. Российские и белорусские спортсмены пропускают турнир.

Ранее шведский журналист заявил, что Россию вернут в лыжные гонки в следующем году: деньги решают всё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить