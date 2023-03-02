Шведский журналист: Россию вернут в лыжные гонки в следующем году — деньги решают всё

Шведский журналист Томас Петтерсон считает, что российские лыжники в скором времени вернутся на международные соревнования.

«Думаю, в следующем году мы их увидим. Мне кажется, FIS их вернёт, потому что сейчас сильно страдает финансово, ведь российского телевидения нет. Идут разговоры о том, что нужно их вернуть. Мне это жутко не нравится, но всё будет именно так. Деньги решают всё», — сказал Петтерсон в подкасте FasterSkier.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Ранее Дмитрий Чернышенко прокомментировал участие российских спортсменов в международных турнирах.