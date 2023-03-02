Лыжницы из Санкт-Петербурга выиграли эстафету на «Чемпионских высотах»

Команда Санкт-Петербурга одержала победу в женской эстафете в «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке.

В составе команды выступали Диана Соболева, Анастасия Фалеева, Рада Тарасенко и Евгения Крупицкая. Их результат — 1:00:34.4.

На второй позиции финишировали лыжницы из Татарстана-1, за который бежали Ольга Сергеева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина и Лариса Рясина (+10,0). Третьей стала команда Москвы, за которую выступали Екатерина Евтягина, Анастасия Прокофьева, Арина Каличева и Елизавета Шалабода (+ 15,3).

Ранее Вероника Степанова заявила, что международные лыжные гонки сейчас находятся в кризисе.