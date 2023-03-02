Узнать больше

Шведский журналист допустил, что Россия может принять участие в Кубке мира по лыжам в следующем сезоне

Короткая ссылка
Шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.
Шведский журналист допустил, что Россия может принять участие в Кубке мира по лыжам в следующем сезоне
  • Gettyimages.ru
  • © gaspr13

«Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Думаю, в следующем году мы их увидим, пусть я против этого. Мне кажется, FIS их вернёт. FIS сейчас сильно обескровлена в финансовом плане, потому что нет российского телевидения», — приводит слова Петтерссона Faster Skier.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине. 

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. 

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о ситуации в FIS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить