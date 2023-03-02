Шведский журналист допустил, что Россия может принять участие в Кубке мира по лыжам в следующем сезоне

Шведский журналист Expressen Томас Петтерссон высказал мнение, что российских спортсменов могут допустить до Кубка мира по лыжам в следующем сезоне.

«Конечно, было бы куда веселее смотреть гонки с российскими лыжниками. Думаю, в следующем году мы их увидим, пусть я против этого. Мне кажется, FIS их вернёт. FIS сейчас сильно обескровлена в финансовом плане, потому что нет российского телевидения», — приводит слова Петтерссона Faster Skier.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Также 22 февраля в пресс-службе МОК сообщили, что организация не планирует отменять санкции в отношении России и Белоруссии.

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова высказалась о ситуации в FIS.