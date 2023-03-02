Узнать больше

Бородавко высказался о возможности возвращения Крамера в сборную России

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном возвращении в команду немецкого специалиста Маркуса Крамера.
Бородавко высказался о возможности возвращения Крамера в сборную России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Мы его не убирали, это стечение обстоятельств. Можно ли тренера вернуть? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета. Будет ли у нас сейчас работать схема поддержки зарубежных тренеров, пока никто не знает», — цитирует Бородавко Sport24.

Немецкий специалист начал сотрудничать с российской командой в 2010 году. Он готовил олимпийского чемпиона Александра Легкова. Крамер официально вошёл в штаб российской лыжной сборной в августе 2015 года.

Ранее Юлия Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством Крамера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить