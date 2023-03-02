Бородавко высказался о возможности возвращения Крамера в сборную России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о возможном возвращении в команду немецкого специалиста Маркуса Крамера.

«Мы его не убирали, это стечение обстоятельств. Можно ли тренера вернуть? Этот вопрос нужно задать руководству олимпийского комитета. Будет ли у нас сейчас работать схема поддержки зарубежных тренеров, пока никто не знает», — цитирует Бородавко Sport24.

Немецкий специалист начал сотрудничать с российской командой в 2010 году. Он готовил олимпийского чемпиона Александра Легкова. Крамер официально вошёл в штаб российской лыжной сборной в августе 2015 года.

Ранее Юлия Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством Крамера.