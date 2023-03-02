Ступак заявила, что готова продолжать карьеру только под руководством Крамера

Российская лыжница Юлия Ступак высказалась о работе под руководством немецкого тренера Маркуса Крамера.

«Я вижу свою карьеру только с одним человеком. Не знаю, как это может выглядеть и как это будет происходить, возможно ли это. Но я не могу тренироваться и выступать без Крамера, потому что просто не подхожу энергетически ни в одну команду. Наверное, как и Устюгов. Я просто не вижу себя ни в одной группе, к сожалению, так как ко мне нужен определённый подход, так же, как и к Сергею», — приводит слова лыжницы «Матч ТВ».

Весной 2022 года года стало известно, что Крамер, работавший в России с 2015 года, не будет работать с командой в предстоящем сезоне. Перед началом сезона Ступак перешла в группу Юрия Бородавко.

Ранее Ступак назвала информацию о смене ею спортивного гражданства смешными слухами.