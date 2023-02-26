Ступак назвала информацию о смене ей спортивного гражданства смешными слухами

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак прокомментировала слухи о том, почему она пропустила соревнования в сезоне-2022/23.

«Было несколько версий — что я ушла в декрет, что Юрий Викторович меня перегрузил и у меня начались некоторые проблемы по здоровью, что я уехала менять гражданство в Италию. Последнее, конечно, самое смешное. Но это ладно. Ни одно из предположений не является правдой, скажу вот так.

Версия о завершении карьеры — это было глупое предположение. Завершение карьеры… Ох, это очень рано! Я это прекрасно понимаю. Наверное, в сложные моменты, когда у меня было пиковое состояние, негативное такое, в декабре, может, тогда и проскальзывали такие мысли. Но это были мимолётные мысли» — приводит слова Ступак РИА Новости.

Лыжница готовилась к «Чемпионским высотам» в Италии. Во время этапа Кубка мира в Тоблахе она была замечена на тренировочной трассе соревнований, что спровоцировало скандальную ситуацию, поскольку российские лыжники в нынешнем сезоне отстранены от участия в международных стартах.

Ранее Ступак заявила, что не согласится на нейтральный статус, если придётся выступить против своей страны.