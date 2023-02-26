Ступак: надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что не согласится на нейтральный статус, если придётся выступить против своей страны.

«Слышала, что сейчас ведётся работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придётся подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем. Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена», — приводит слова Ступак ТАСС.

Она также отметила, что любит и уважает свою страну, и если ей дают нейтральный статус, то никакой бумаги она подписывать не будет.

Напомним, что лыжница в сезоне-2022/23 практически не выступала в соревнованиях. Она готовилась к «Чемпионским высотам» в Италии.

Ранее Ступак высказалась о поведении иностранных спортсменов после отстранения россиян.