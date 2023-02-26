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Ступак: надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак заявила, что не согласится на нейтральный статус, если придётся выступить против своей страны.
Ступак: надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена
  • РИА Новости

«Слышала, что сейчас ведётся работа над тем, чтобы допустить нас в нейтральном статусе. Идут разговоры, что придётся подписывать некую бумагу. На это мне хочется сказать: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем. Реально надоели ущемлять наши права и унижать достоинство российского спортсмена», — приводит слова Ступак ТАСС.

Она также отметила, что любит и уважает свою страну, и если ей дают нейтральный статус, то никакой бумаги она подписывать не будет.

Напомним, что лыжница в сезоне-2022/23 практически не выступала в соревнованиях. Она готовилась к «Чемпионским высотам» в Италии.

Ранее Ступак высказалась о поведении иностранных спортсменов после отстранения россиян.

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