Ступак назвала проявлением неуважения заявления иностранных лыжников о бойкоте россиян

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак высказалась о поведении иностранных спортсменов после отстранения россиян.

«Неприятно, что нас не хотят видеть. Считаю, что спортсмены должны сохранять между собой уважительную связь. По отношению к нам сейчас проявляют полное неуважение, мы видим их заявления о бойкотах», — цитирует Ступак ТАСС.

Напомним, что лыжница в сезоне-2022/23 практически не выступала в соревнованиях. Она готовилась к «Чемпионским высотам» в Италии. Во время этапа Кубка мира в Тоблахе она была замечена на тренировочной трассе соревнований, что спровоцировало скандальную ситуацию, поскольку российские лыжники в нынешнем сезоне отстранены от участия в международных стартах.

Ранее сообщалось, что Ступак пропустила первую часть сезона из-за психологических проблем.