Ступак пропустила первую часть сезона из-за психологических проблем

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак рассказала, почему была вынуждена пропустить первую часть сезона.

«Вся проблема была в голове, функционально и по здоровью все было супер. Были некоторые моменты, которые нужно было решить. Сейчас все супер, мне все нравится, атмосфера классная», — цитирует Ступак ТАСС.

Лыжница призналась, что очень соскучилась по соревнованиям.

Я приехала в классном расположении духа, мне хочется дарить энергию, без нее бегать — не то», — заключила спортсменка.

Ступак в сезоне-2022/23 практически не выступала в соревнованиях. Лыжница «Чемпионским высотам» готовилась в Италии. Во время этапа Кубка мира в Тоблахе она была замечена на тренировочной трассе соревнований, что спровоцировало скандальную ситуацию, поскольку российские лыжники в нынешнем сезоне отстранены от участия в международных стартах.

«Чемпионские высоты» продлятся до 6 марта, они будут проходить в одни сроки с чемпионатом мира по лыжному спорту в Словении. Российские и белорусские лыжники в нынешнем сезоне лишены возможности выступать на международных стартах в связи с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Клебо выиграл классический спринт на чемпионате мира в Планице.