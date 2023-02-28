«Забрала своё»: как Степанова выиграла у Непряевой в коньковой разделке на «Чемпионских высотах» в Малиновке

Вероника Степанова одержала яркую победу на турнире «Чемпионские высоты» в гонке на 10 км с раздельного старта коньковым стилем. На своей коронной дистанции воспитанница Егора Сорина не оставила ни единого шанса Наталье Непряевой, опередив её на 24,6 секунды. Таким образом, олимпийская чемпионка Пекина в эстафете реализовала главную цель на эти соревнования — обыграть лучшую, по её мнению, лыжницу мира на сегодняшний день.

Вероника Степанова одержала первую победу на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Олимпийская чемпионка Пекина в блестящем стиле выиграла гонку с раздельного старта на 10 км коньковым стилем, опередив почти на полминуты Наталью Непряеву.

Стоит отметить, что старт «альтернативного чемпионата мира» для Вероники сложился не слишком удачно. В спринте она выбыла на стадии четвертьфинала, а в скиатлоне финишировала 11-й с отставанием более чем в полторы минуты от победителя. Однако спортсменка не унывала. Без тени иронии она заявляла, что для неё нет большой разницы — остаться второй или оказаться далеко за пределами десятки, а главной своей целью назвала победу над обладательницей Большого хрустального глобуса — 2022 на любой из оставшихся дистанций.

«Непряева — потрясающая лыжница, настоящий чемпион и пример в самых разных категориях, от техники до умения терпеть. Чтобы её обыграть на главном старте, недостаточно просто отлично подготовиться, нужно рискнуть в подготовке. Моя цель, мой стимул — обыграть Наталью на главном старте хотя бы в одной гонке именно сейчас, когда она в расцвете «лыжных лет». В этот раз не получилось. Будем анализировать и думать, как сделать это реальностью дальше», — писала Степанова в колонке на сайте «Матч ТВ».

Главной и, пожалуй, единственной возможностью реализовать задуманное для Вероники была коньковая разделка — её коронная дистанция. На руку воспитаннице Егора Сорина сыграла и погода. Всю ночь в Малиновке валил снег, и поэтому трасса была не слишком плотной. Благодаря этому преимущество получили более лёгкие спортсменки, которые не увязали в снегу.

На первом круге ориентир для участниц красной, сильнейшей, группы задавали Майя Якунина, победившая в «разделке» на этапе Кубка России в Красногорске, Алёна Перевозчикова, а также Анастасия Кулешова, уже отметившаяся в Малиновке третьим местом в скиатлоне. Последняя прошла дистанцию настолько хорошо, что сумела дополнить коллекцию наград ещё одной бронзой, опередив в борьбе за неё одну из фавориток — Марию Истомину.

С пермской спортсменкой, которая двумя днями ранее едва не вырвала у Непряевой победу на финише скиатлона, злую шутку сыграло собственное рвение. Мария очень мощно включилась в работу с самого старта и привезла лидировавшей Кулешовой на отметке 2,8 км аж 14 секунд. Но разложить силы по дистанции Истоминой не удалось: «наевшись», она затратила на второй круг почти на минуту больше, чем на первый, и в итоге проиграла всё той же Кулешовой 6,7 секунды на финише.

Ну, а основная борьба ожидаемо развернулась между двумя олимпийскими чемпионками. Непряева начала довольно неспешно, уступая первую часть дистанции Истоминой, и на полную мощность включилась только на заключительном спуске. Степанова же, которая шла следом, продемонстрировала очень умный бег: она не рванулась в погоню с первых метров, а равномерно прошла по лыжне, что позволило ей выиграть у принципиальной соперницы ни много ни мало 24,6 секунды.

«Сегодня я ни за кем не гналась, бежала свою гонку. Первый круг шла относительно с запасом, а на втором уже отдала всё, что было. И когда Юрий Викторович (Бородавко) на трассе уже затих и не стал меня подгонять, я поняла, что сегодня будет золото», — с улыбкой рассказала Вероника в эфире после гонки.

Спортсменка призналась, что эта победа важна для неё в психологическом плане на фоне предыдущих неудач, но при этом подчеркнула: не расстроилась бы и десятому месту.

«Эмоциональная устойчивость очень важна профессиональным спортсменам, и я сегодня ещё раз это доказала. Не стоит отчаиваться, если у тебя было несколько неудач подряд. Обязательно скоро всё вернётся на круги своя. Это моя «десятка» — и я её забрала. Сегодня все карты сошлись. Моя особенность в том, что я умею собираться в нужный момент. Сегодня мы с тренером сделали всё как надо, и было бы странно, если бы я не показала этот результат», — заявила лыжница.

В свою очередь тренер спортсменки Егор Сорин подчеркнул, что победа подопечной не стала для него неожиданностью, хотя она сейчас и находится не в оптимальной форме.

«Сегодня, наверное, она бежала больше на характере. Всё равно видно, что движения не те, которые она может показывать. Но она проявила характер, боролась до конца, даже когда выигрывала 20 секунд. Думаю, и Наталья Непряева сегодня показала не самый лучший результат, и погода для неё очень тяжелая. Видно, что она сегодня терпела, ей было нелегко. Мне кажется, сегодня им обеим было очень тяжело», — выразил мнение специалист.

Обрадовалась победе Степановой и президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. Она подчеркнула, что после сложного старта на «Чемпионских высотах» спортсменке нужен был заряд позитивной энергии.

«Мне приятно, что она сегодня на первом месте, потому что после неудач человеку нужны радость и счастье. Это самое лучшее, чтобы появилась вера в себя», — отметила Вяльбе.

Также она заявила, что в десятку лучших по итогам гонки попало много спортсменок, от которых мало кто ожидал высоких результатов, в том числе Перевозчикова и Светлана Заборская. Похвалила трёхкратная олимпийская чемпионка и бронзового призёра Кулешову.

«Настю знаю очень много лет. Мне было очень обидно, когда она заявила, что покидает спорт и хочет воспитывать ребёнка. Сейчас ей не хватает стабильности, но коньковые гонки — её, что «десятка», что «тридцатка», — рассказала глава ФЛГР.