«Думала, будет полегче»: Непряева только на финише вырвала победу у Истоминой в скиатлоне на «Чемпионских высотах»

Наталья Непряева завоевала вторую золотую медаль на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Олимпийская чемпионка первенствовала в скиатлоне на 15 км, несмотря на упорное сопротивление Марии Истоминой. До финишной прямой обладательница «Большого хрустального глобуса» не могла оторваться от подопечной Юрия Бородавко и в итоге опередила её лишь на 1,9 секунды. Третье место досталось вернувшейся после рождения ребёнка Анастасии Кулешовой. А вот Вероника Степанова и Юлия Ступак разочаровали: лидеры сборной России финишировали 11-й и 14-й более чем с полутораминутным отставанием.

Российские лыжники продолжают определять сильнейших на турнире «Чемпионские высоты», который является альтернативой чемпионата мира. В субботу на трассу в Малиновке после дня отдыха вышли девушки. Им, как и мужчинам накануне, предстояло выступить в одной из самых интересных лыжных гонок — скиатлоне на 15 км. Особенность этого вида программы в том, что спортсмены сначала преодолевают дистанцию классическим стилем, а затем коньковым.

Фаворитом забега, как, впрочем, и всех остальных, была обладательница «Большого хрустального глобуса» Наталья Непряева. Обещала побороться за победу и олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова.

Приятно удивила тренеров желанием посоревноваться Юлия Ступак, поскольку она давно не участвовала в дистанционных гонках и пока непонятно, в каких кондициях находится. Но на все 15 км сил представительнице Республики Коми всё-таки не хватило: первую половину дистанции она держалась в общей группе, но после смены лыж потихоньку начала отставать и в итоге финишировала только 14-й.

Степанова же и вовсе разочаровала как болельщиков, так и специалистов. Вероника больше 40 секунд проиграла лидерам во время классической части и не смогла ничего исправить коньком. Она финишировала через полторы минуты после победительницы и оказалась лишь на 11-й строчке.

А главной конкуренткой Непряевой на трассе стала Мария Истомина, с которой Наталья тренируется в группе Юрия Бородавко и совместно проводит сборы. Обе девушки с самого старта возглавили лидирующую группу, которая была достаточно большой вплоть до переодевания лыж. На стадион одновременно пришли десять спортсменок. Однако именно олимпийская чемпионка первой справилась с инвентарём и за счёт этого создала себе небольшой отрыв от преследовательниц.

Тем не менее убежать от них, как это накануне сделал Большунов, не удалось. Лыжницы, возглавляемые Истоминой, её быстро догнали. Хотя группа и стала поменьше — скорость Непряевой выдержали ещё четыре девушки: вместе с Марией продолжали борьбу Екатерина Смирнова, Анастасия Кулешова и Анастасия Прокофьева. В такой компании девушки ехали вплоть до последнего круга. Причём Наталья не спешила выходить вперёд, предпочитая отдыхать за спинами соперниц.

Переведя дух, она увеличила темп на последних километрах. В итоге группа лидеров превратилась в трио в составе Непряевой, Истоминой и Кулешовой. А затем и в дуэт. Анастасия на подходе к финишу всё-таки отстала от подопечных Бородавко на 11 секунд. А победительница скиатлона определилась уже на стадионе. Наталья сумела сделать себе небольшой зазор при выходе на последнюю прямую, которого хватило для золотого дубля на турнире. Ранее олимпийская чемпионка выиграла спринт.

Истомина завоевала серебро. И это тоже можно назвать неплохим результатом для спортсменки, только восстановившейся после травмы. Как рассказала лыжница после старта, в начале января ей сделали небольшую операцию.

«Нам Юрий Викторович сказал: Маша, Наташа, давайте один раз и на все деньги. Так и сделали. Пробовала убежать в первый подъём, там, где мы дали небольшой просвет, и на крайний подъём настраивалась полностью его отработать. Дистанционная скорость хорошая, идти могу, но рывка не получилось… Серебро — хорошо. Может, что-то не удалось, но результат отличный. Я поборолась с Наташей, поборолась на финише. Хорошо было бы, конечно, если бы я составила ей ещё больше конкуренции», — объяснила Истомина в эфире «Матч ТВ».

При этом, по словам спортсменки, у неё нет «комплекса Непряевой», поскольку они тренируются вместе и Мария видит, как непросто олимпийской чемпионке бывает на трассе.

«Иногда соревнуюсь с ней, обыгрываю. Я понимаю, Наташа — один из лидеров, с ней сто процентов придётся бороться, и я на это настраиваюсь. Сегодня была мысль: могу победить. Я хотела, но чуть-чуть не получилось. Сама виновата: где-то недоработала, наверное. Надо посмотреть, послушать, что тренер скажет», — добавила Истомина.

Как оказалось, Непряевой и правда не так просто дались 15 км скиатлона. По словам лыжницы, тактически она должна была попробовать сделать отрыв и на классике, и на коньке, но всё пошло не так.

«Скорость Истоминой? Это не было неожиданно. Мы вместе провели сбор в Сочи, видела её состояние, как она работала. Но, если честно, думала, сегодня будет полегче, как-то очень тяжело. Девочки показали: они тоже очень неплохо готовы, и пришлось работать до финиша вместе», — призналась Наталья.

Бородавко, в свою очередь, отметил, что ждал от своих воспитанниц хорошего выступления. По его мнению, конкуренция в женских соревнованиях в России постепенно растёт.