Вяльбе: если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом
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«Моё глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну. А они всё время ищут для нас заковырки — где-то ещё мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».
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