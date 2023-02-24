Вяльбе: если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что российские спортсмены должны ехать на мировые соревнования со своим гимном и флагом.

«Моё глубокое убеждение в том, что если мы должны ехать на соревнования, то только со своим гимном и флагом. Представлять свою страну. А они всё время ищут для нас заковырки — где-то ещё мы должны прогнуться перед ними. Напрогибались уже! Хватит», — цитирует Вяльбе «Спорт-Экспресс».

21 февраля пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик чемпионата мира — 2023 кадров с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

Российские спортсмены не участвуют в соревнованиях по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.