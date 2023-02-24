Бородавко: от отсутствия российских лыжников на ЧМ проигрывают все

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии россиян на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице.

«На мой взгляд, в проигрыше на сегодняшний день находятся все — и те страны, которые участвуют в чемпионате в Планице, и мы. Для всех было бы большим праздником, если бы россияне могли участвовать в ЧМ. Это добавило бы интриги и конкуренции», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что смотреть трансляции соревнований в Планице или нет — дело каждого.

«У всех людей свои приоритеты. Я бы не стал сталкивать лбами эти два турнира», — добавил Бородавко.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.