Узнать больше

Бородавко: от отсутствия российских лыжников на ЧМ проигрывают все

Короткая ссылка
Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отсутствии россиян на чемпионате мира 2023 года в словенской Планице.
Бородавко: от отсутствия российских лыжников на ЧМ проигрывают все
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«На мой взгляд, в проигрыше на сегодняшний день находятся все — и те страны, которые участвуют в чемпионате в Планице, и мы. Для всех было бы большим праздником, если бы россияне могли участвовать в ЧМ. Это добавило бы интриги и конкуренции», — цитирует Бородавко «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что смотреть трансляции соревнований в Планице или нет — дело каждого.

«У всех людей свои приоритеты. Я бы не стал сталкивать лбами эти два турнира», — добавил Бородавко.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить