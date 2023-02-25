Непряева выиграла женский скиатлон на турнире «Чемпионские высоты»
- РИА Новости
Спортсменка заняла первое место, преодолев дистанцию за 43 минуты 50,6 секунды.
Второй пришла Мария Истомина с отрывом в +1,7 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+11,7).
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.
Ранее Непряева одержала победу в классическом спринте у женщин на соревнованиях «Чемпионские высоты».