Непряева выиграла женский скиатлон на турнире «Чемпионские высоты»

Лыжница Наталья Непряева одержала победу в женском скиатлоне на соревнованиях «Чемпионские высоты».

Спортсменка заняла первое место, преодолев дистанцию за 43 минуты 50,6 секунды.

Второй пришла Мария Истомина с отрывом в +1,7 секунды. Третья — Анастасия Кулешова (+11,7).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее Непряева одержала победу в классическом спринте у женщин на соревнованиях «Чемпионские высоты».