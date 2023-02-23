Побег со старта: как Устюгов и Непряева выиграли спринты на «Чемпионских высотах» в Малиновке

Сергей Устюгов выиграл спринт классическим стилем на турнире «Чемпионские высоты», который стартовал в Малиновке. Лыжник убежал от соперников со старта. Приблизиться к нему смог только Александр Терентьев, который в итоге стал вторым с отставанием 0,35 секунды. Александр Большунов не был готов к подобной авантюре партнёра по национальной команде и завоевал только бронзу. У женщин уверенно победила Наталья Непряева, выбрав такую же тактику, как и у Устюгова. Второй стала Юлия Ступак, вернувшаяся на соревнования после паузы, третьей — Алёна Баранова. Олимпийская чемпионка Вероника Степанова вылетела на стадии четвертьфинала.

В Малиновке спринтерскими гонками классическим стилем начался лыжный турнир «Чемпионские высоты». По задумке организаторов он должен стать альтернативой чемпионату мира, который в эти же даты проходит в Планице. И по накалу борьбы первый день соревнований ничем не уступал главному старту международного сезона.

В Архангельскую область приехали все лидеры как мужской, так и женской сборной России. В первую очередь зрители ждали соперничества между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым, которые в конце прошлого года чуть ли не дрались за первое место в контактных гонках. Впрочем, те эмоции успели немного остыть, поскольку после праздников соперники больше на лыжне не встречались. Устюгов уехал в Сыктывкар, где планомерно готовился к «Чемпионским высотам».

У женщин конкуренцию Наталье Непряевой должны были составить амбициозная Вероника Степанова, вернувшаяся после паузы в соревнованиях Юлия Ступак, а также Анастасия Фалеева и Христина Мацокина, неплохо выступавшие по ходу сезона. Однако спринт очень непредсказуем, и в четверг не обошлось без сюрпризов. Причём уже на стадии четвертьфиналов. Так, неожиданно не смогла попасть в число двух сильнейших своего забега Степанова. Олимпийская чемпионка в эстафете стала только четвёртой. Однако, несмотря на результат, после финиша девушка не выглядела сильно расстроенной.

«Рабочие моменты, разгоняемся. Всё‑таки спринт для меня не главная дисциплина в Малиновке. Но, я думаю, вы меня ещё увидите здесь. «Чемпионские высоты» не закончатся быстро. В каком я состоянии? Думаю, зрители всё видят, сейчас мы разгонимся. Всё‑таки я не рассчитывала бороться в спринтерской гонке. У меня скиатлон, коньковая гонка. Побегу классическую тридцатку, так что, ребята, всё будет», — пообещала спортсменка в интервью «Матч ТВ».

Неприятный сюрприз преподнёс и один из четвертьфинальных забегов у мужчин. В нём задавали тон Иван Якимушкин и юный Савелий Коростелёв. Однако у самого стадиона они столкнулись и упали, лишившись шансов отобраться в следующую стадию соревнований.

Громким по именам получился забег Большунова. Он оказался в компании с Глебом Ретивых и Александром Мальцевым. Однако последний неожиданно не смог навязать партнёрам по сборной России борьбу, поэтому они без особых проблем прошли дальше. У Устюгова и ещё одного фаворита спринта, Александра Терентьева, также всё прошло гладко.

В полуфиналах вновь не обошлось без падений. На этот раз не повезло Фалеевой и Александре Шимолиной. Причём представительница Красноярского края не просто оказалась на снегу, но ещё и сломала палки. Поэтому какое-то время бежала без них. В данном забеге легко с большим отрывом победила Ступак, а во втором — Непряева, традиционно уверенно убежавшая от соперниц ещё на старте.

У мужчин первый забег, не напрягаясь, выиграл Устюгов, а далее чуть не произошла сенсация. Большунову вновь не очень повезло со жребием. Ему в соперники достались Терентьев, Червоткин и Ретивых. Выйти вперёд сразу со старта трёхкратный олимпийский чемпион не смог и в итоге долгое время держался в конце пелотона, потихоньку перемещаясь вперёд. На последней прямой Александр выскочил на параллельную лыжню и включил свою максимальную скорость, но ему не хватило пары метров, чтобы квалифицироваться в следующую стадию соревнований напрямую. Первое и второе места заняли Терентьев и Червоткин соответственно. Сан Саныч оказался третьим, но пробился в решающий забег как лаки-лузер.

Женский финал оказался лёгкой прогулкой для Непряевой. Наталья вновь оторвалась от соперниц с самого старта и не позволила никому даже на мгновение усомниться в её превосходстве. Ступак пыталась догнать соперницу, но безуспешно. Хотя надо отметить, что и Юлия на лыжне смотрелась очень неплохо. Борьбы за второе место тоже не получилось. Она пересекла финишную прямую в гордом одиночестве, обогнав бронзового призёра спринта Алёну Баранову почти на четыре секунды. А для данного вида программы это огромное преимущество.

«Всё удалось. Самочувствие... Не скажу, что чем-то недовольна. Всё сработало хорошо. И сами лыжи тоже. Чувствовала, что Юля меня накатывает после подъёма. Очень рада, что наконец-то она вернулась и сегодня смогла заехать второй. Планирую бежать все гонки. Надеюсь, что ничего такого не случится и вы увидите меня на каждом старте», — отметила Непряева.

Была рада вернуться на соревнования после небольшой паузы и сама Ступак. Она призналась, что наконец-то готова выступать психологически, а ранее с этим у неё возникали проблемы.

«Сейчас вообще всё супер. Мне всё нравится, атмосфера классная, я очень соскучилась. Главное, что я приехала в классном расположении духа, мне хочется дарить эту энергию. А без энергии бегать — не то», — рассказала Ступак.

Неожиданно сложился мужской забег. Устюгов не стал откладывать дело в долгий ящик и с первых же метров включил максимальную скорость. Соперники оказались к этому не готовы, поэтому образовался достаточно большой разрыв между ними и Сергеем. Первым сумел прийти в себя от неожиданности Терентьев. Он бросился в погоню за лидером и благодаря этому убежал от основной группы, в которой застрял Большунов.

Устюгов старался не сбавлять скорость, но ближе к финишу его преимущество над остальными начало медленно таять. И на последнюю прямую он вышел почти одновременно с Терентьевым. Однако созданного ранее гандикапа всё-таки хватило для победы. Он выиграл у Александра всего 0,35 секунды. Третьим финишировал Большунов.

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Интересно, что Устюгов вовсе не был уверен в собственной тактике, поскольку его физическое состояние становилось от забега только хуже.

«Я нашатыря понюхал перед полуфиналом, и стало лучше: голова соображает, мышцы тянут. И вот в итоге удалось сегодня выиграть… Уверенности в финале никакой не было, это же авантюра, всегда хочется что-то попробовать — пойдёт или не пойдёт. Тем более что я так долго готовился. Пошёл ва-банк — и получилось. Я очень рад», — признался Сергей.

Большунов же признался, что у него ещё присутствуют остаточные явления от болезни, из-за которой он даже прервал сбор в Сочи и уезжал в Москву. Поэтому спортсмен был рад бронзовой медали.

«В финале чуть неправильно построил тактику, да и самочувствие немного не то, но в призы заехал, всё нормально. Посмотрим, как дальше будет», — объяснил трёхкратный олимпийский чемпион.