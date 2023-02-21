Бородавко: не думаю, что Большунову неприятно из-за попадания в ролик о ЧМ

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что попадание в проморолик к чемпионату мира 2023 года не вызовет у Александра Большунова и Натальи Непряевой неприятные эмоции.

«Абсолютно не волнует, что и как там говорят эти русофобы. Уже и не знают, к чему придраться. Больные люди. Не думаю, что Большунову и Непряевой от этой ситуации может быть неприятно. Они признанные лидеры мирового лыжного спорта, их знают и уважают», — цитирует Бородавко РИА Новости.

16 февраля Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выпустила проморолик к предстоящему чемпионату мира, в который попали кадры выступлений ведущих российских лыжников Большунова и Непряевой. Пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик спортсменов.

Мировое первенство пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

Ранее Норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась против возможного возвращения россиян на международные турниры.