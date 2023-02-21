В FIS сожалеют о включении кадров с Большуновым и Непряевой в проморолик к ЧМ
«Это ошибка с моей стороны. Это были всего лишь небольшие эпизоды, но мы бы их не включили. Сожалею, они не должны были быть включены в ролик», — цитирует Дюрхауг Aftonbladet.
Мировое первенство пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее норвежская биатлонистка Ингрид Тандреволд высказалась против возможного возвращения россиян на международные турниры.