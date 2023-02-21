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Губерниев назвал FIS лицемерами после включения Непряевой и Большунова в проморолик

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Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на появление Натальи Непряевой и Александра Большунова в проморолике Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
Губерниев назвал FIS лицемерами после включения Непряевой и Большунова в проморолик
  • РИА Новости

«Они перед началом нынешнего сезона обивали пороги российским телекомпаниям, чтобы продать права на Кубок мира. Когда вы права продаёте в Россию, не хотите извиниться? Это называется «лицемеры — вперёд!» — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

21 февраля пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик чемпионата мира — 2023 кадров с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

Ранее Елена Вяльбе отреагировала на появление Натальи Непряевой и Александра Большунова в проморолике FIS.

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