Вяльбе: в FIS дали понять, что скучают по российским лыжникам
- РИА Новости
«Это ещё раз доказывает, как FIS скучает по российским спортсменам. Они являются единственными в мире, кто создаёт настоящую конкурентную борьбу, и это привлекает огромный интерес зрителей», — цитирует Вяльбе РИА Новости.
21 февраля пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик чемпионата мира — 2023 кадров с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.
Ранее Ингрид Тандреволд высказалась против возможного возвращения россиян на международные турниры.