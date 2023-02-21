Вяльбе: в FIS дали понять, что скучают по российским лыжникам

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе отреагировала на появление Натальи Непряевой и Александра Большунова в проморолике Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Это ещё раз доказывает, как FIS скучает по российским спортсменам. Они являются единственными в мире, кто создаёт настоящую конкурентную борьбу, и это привлекает огромный интерес зрителей», — цитирует Вяльбе РИА Новости.

21 февраля пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик чемпионата мира — 2023 кадров с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

Ранее Ингрид Тандреволд высказалась против возможного возвращения россиян на международные турниры.