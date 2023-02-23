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Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников

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Президент Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Йохан Элиаш высказался о возможном допуске российских спортсменов на международные соревнования.
Президент FIS ответил на вопрос о будущем российских лыжников
  • Gettyimages.ru
  • © technotr

«Спортсмены не выбирают, где им родиться, но ситуация на Украине остаётся сложной. FIS, вероятно, будет следовать всем рекомендациям Международного олимпийского комитета, но всё будет зависеть от того, какими будут эти рекомендации», — цитирует Элиаша FasterSkier.

Он также отметил, что хочет избежать раскола спортивного сообщества.  

25 января МОК призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе.

Глава МОК Томас Бах также заявил, что правительства стран не должны решать вопрос о допуске атлетов к международным соревнованиям.

Ранее пресс-атташе FIS Синне Дюрхауг выразила сожаление о включении в проморолик чемпионата мира — 2023 кадров с россиянами Александром Большуновым и Натальей Непряевой.

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