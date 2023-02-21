«Увидим всех сильнейших»: лучшие российские лыжники готовы к покорению «Чемпионских высот» — альтернативы ЧМ в Планице

Лучшие лыжники России и Белоруссии будут соревноваться на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Он пройдёт в те же даты и по аналогичной программе, что и чемпионат мира в Планице. На соревнованиях ожидаются около 450 спортсменов. Как подчеркнула президент ФЛГР Елена Вяльбе, члены сборной страны, в том числе её лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, планируют принять участие в каждой из шести запланированных гонок.

Российских лыжников не допустили на чемпионат мира, который стартует 23 февраля в словенской Планице, однако сидеть без дела они точно не будут. В это же время в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области пройдёт альтернативный представительный турнир «Чемпионские высоты». Он соберёт всех лидеров российской сборной, лучших региональных атлетов, а также представителей Белоруссии. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Программа турнира в точности повторяет программу мирового первенства, только соревноваться будут не страны, а регионы России плюс белорусы. И там и там разыграют по шесть комплектов наград среди мужчин и женщин: в спринте, командном спринте, гонке с раздельным стартом, скиатлоне, эстафете и марафоне.

Квота каждой команды — участницы «Чемпионских высот» составит 20 спортсменов — по десять лыжников и лыжниц. На каждую отдельную гонку можно будет заявить лишь четырёх атлетов. Как известно, аналогичное правило действует и на чемпионате мира.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, отбор в каждую команду происходил со всей серьёзностью — практически так же, как раньше на ЧМ.

«Подготовительный план команды мы обсуждали ещё с весны, на заключительном этапе подготовки в Сочи я, к сожалению, не была. Всё в одном месте тренировалась, кто‑то раньше заехал, кто‑то позже. Я имею в виду конкретно по сборной команде. Мы увидим в Малиновке всех сильнейших, несмотря на то что у нас Денис Спицов и Александр Большунов заболели, уехав из Сочи раньше. Ребята готовятся и будут принимать участие, Саша уже в Малиновке», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Она также отметила, что спортсмены будут стараться выступить в максимальном количестве гонок — в том числе потому, что в турнире предусмотрены солидные призовые. Так, за первое место лыжники смогут получить 150 тыс. рублей, за второе — 120 тыс., а за третье — 90 тыс. Кроме того, денежное вознаграждение полагается и за попадание в десятку сильнейших — 60 тыс., 40 тыс., 30 тыс., 25 тыс., 20 тыс., 15 тыс. и 10 тыс. рублей соответственно.

«Кто‑то будет бежать только свою программу. Есть универсалы, как тот же Денис Спицов, который бегает спринт, но больше тяготеет к дистанционным гонкам. Мне кажется, всё будет зависеть от готовности спортсмена, но члены сборной команды будут бежать всю программу — это абсолютно точно. У нас там призовые хорошие, они будут бороться и за деньги в том числе», — заявила Вяльбе.

В свою очередь, тренер Юрий Бородавко рассказал о планах в отношении Натальи Непряевой и Александра Большунова. По его словам, предполагается, что спортсмены выступят во всех гонках, но окончательное решение будет приниматься непосредственно перед стартом в зависимости от состояния лыжников. Планирует выйти на старт и олимпийская чемпионка Пекина в эстафете Юлия Ступак, которая долго не выступала из-за проблем со здоровьем. Последние несколько недель спортсменка тренировалась в Италии и вернулась в Россию накануне старта турнира.

«Да, Юлия приехала, как раз на стартах и увидим, в какой она форме. Пока неизвестно, в каких гонках будет участвовать, будем смотреть уже по ходу дела, но в первой гонке — спринте — точно будет стартовать», — сообщил Бородавко.

А вот ещё одна участница золотого олимпийского квартета — Татьяна Сорина — продолжает восстановление после травмы плеча. По словам спортсменки, полноценно тренироваться она сможет, скорее всего, к лету.

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Между тем максимально боевой настрой демонстрирует ещё одна подопечная Егора Сорина — Вероника Степанова. По словам лыжницы, в процессе её подготовки произошли существенные изменения после Игр-2022 и сейчас пришло время воплотить все новые идеи тренера в жизнь. Также олимпийская чемпионка поблагодарила всех членов тренерского штаба, от аналитика до массажиста, отметив, что лыжные гонки — «дело коллективное».

«Сорин видит всё! Главные соревнования сезона — это такой экзамен и для тренера, и для ученика. Со времени пекинской Олимпиады мы ощутимо добавили и в объёмах, и в интенсивности. Я бы сказала, очень ощутимо! «Чемпионские высоты» в Малиновке станут тестом его идей в моём исполнении», — написала Степанова в своём Telegram‑канале.

Между тем в Норвегии, сборная которой сгребает медали одного турнира за другим в отсутствие основных соперников, не прекращают отпускать шпильки в адрес россиян. Так, на минувшей неделе норвежский телеканал TV2 сообщил, что призёры Олимпиады в Пекине Алексей Червоткин и Иван Якимушкин, а также ряд других спортсменов якобы не были ни разу протестированы на допинг в 2022 году после Олимпиады. Елена Вяльбе пояснила, что эта информация весьма далека от реального положения дел, но подобные вбросы её совсем не удивляют.

«Если они руководствуются опубликованной статистикой РУСАДА за 2022 год, то оба спортсмена в ней присутствуют. Но отмечу особо: все наши топовые лыжники находятся не в национальном пуле РУСАДА, а в международном пуле Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. И именно по программе FIS, а не РУСАДА к нашим спортсменам приезжают и отбирают те же внесоревновательные пробы в соответствии с антидопинговыми правилами. И статистика по пробам, отобранным по запросу FIS, не отражается в статистике РУСАДА», — цитирует главу ФЛГР РИА Новости.

На этом фоне довольно неожиданно прозвучал проморолик FIS к предстоящему чемпионату мира: в него попали кадры выступлений Большунова и Непряевой. Вероятно, в международной федерации тоже скучают по настоящей конкуренции.