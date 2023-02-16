FIS анонсировала чемпионат мира по лыжным видам спорта роликом с российскими спортсменами
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В видео попали кадры выступлений ведущих российских лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой.
Напомним, что мировое первенство пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.
Ранее сообщалось, что глава IIHF проведёт встречу с МОК по вопросу возвращения российских спортсменов на международную арену.