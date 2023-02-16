Узнать больше

FIS анонсировала чемпионат мира по лыжным видам спорта роликом с российскими спортсменами

Короткая ссылка
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выпустила проморолик к предстоящему чемпионату мира.
FIS анонсировала чемпионат мира по лыжным видам спорта роликом с российскими спортсменами
  • Gettyimages.ru
  • © GibsonPictures

В видео попали кадры выступлений ведущих российских лыжников Александра Большунова и Натальи Непряевой.

Напомним, что мировое первенство пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

25 января Международный олимпийский комитет призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что глава IIHF проведёт встречу с МОК по вопросу возвращения российских спортсменов на международную арену.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить