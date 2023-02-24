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Клебо опередил Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира

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Норвежец Йоханнес Клебо завоевал серебряную медаль в скиатлоне на чемпионате мира по лыжным гонкам 2023 года в словенской Планице.
Клебо опередил Большунова по количеству медалей на чемпионатах мира
  • Gettyimages.ru
  • © Giovanni Auletta/Agence Zoom

Таким образом, лыжник из Норвегии опередил россиянина Александра Большунова по количеству медалей на первенствах планеты. На счету Клебо теперь семь золотых медалей, одно серебро и одна бронза. Тогда как у Большунова только одно золото, шесть серебряных медалей и одна бронза.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.

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