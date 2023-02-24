Семиков: конкуренция на «Чемпионских высотах» ничуть не ниже, чем на чемпионате мира
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- © Kalle Parkkinen/Newspix24
«У нас конкуренция, думаю, ничуть не хуже, чем на чемпионате мира. Здесь собрались сильнейшие дистанционщики, спринтеры. Так что у нас тут отлично выступать», — цитирует Семикова «Матч ТВ».
По его словам, у российских лыжников два главных старта в текущем сезоне.
«Чемпионские высоты» и чемпионат России. Поэтому все специализированно готовились к ним», — добавил Семиков.
29-летний Семиков завоевал бронзовую медаль в скиатлоне на 30 км на соревнованиях в Малиновке. Победу одержал Александр Большунов, вторым стал Сергей Устюгов.
В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице.
Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине.
Ранее трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.