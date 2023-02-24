Ускорился «ради шашлыка и пирога»: как Большунов выиграл скиатлон на «Чемпионских высотах»

Александр Большунов одержал первую победу на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Трёхкратный олимпийский чемпион завоевал золото в скиатлоне, опередив ближайших преследователей Сергея Устюгова и Илью Семикова на 32,7 и 33,6 секунды соответственно. Свою медаль он посвятил супруге Анне, которой в этот день исполнилось 26 лет. Спортсмен в шутку заявил, что ему пришлось ускориться после смены лыж, чтобы успеть приготовить шашлык и праздничный пирог.

Турнир «Чемпионские высоты» в Малиновке продолжился в пятницу мужским скиатлоном. На старт ожидаемо вышли все лидеры отечественных лыжных гонок, в числе которых было четыре олимпийских чемпиона Пекина — Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Денис Спицов — и серебряный призёр Игр-2022 Иван Якимушкин.

Безусловным фаворитом привычно считался Большунов. В нынешнем сезоне скиатлон в программе Кубка России состоялся лишь однажды, на этапе в Сыктывкаре, и тогда воспитанник Юрия Бородавко выиграл его почти с полуминутным отрывом от Ильи Семикова.

Как отметил накануне старта чемпион Сочи Александр Легков, скиатлонная трасса в Малиновке очень тяжёлая, особенно её коньковая часть, где присутствуют довольно серьёзные и длинные подъёмы. В связи с этим серьёзных отрывов, если они будут, стоит ожидать именно во второй половине дистанции.

Так и получилось. Первые километры прошли в привычном для гонок с общим стартом ритме: спортсмены шли довольно плотной группой и никто не предпринимал серьёзных попыток уйти в отрыв. Большунов сначала держался в глубине пелотона, затем к отметке 6,5 км перебрался на первую позицию, но впоследствии вновь ушёл за спины соперников, видимо, в надежде немного отдохнуть. К тому времени уже обозначилась лидирующая группа из 13 спортсменов, а остальные заметно отстали. Среди тех, кто не выдержал начального темпа, оказался и вице-чемпион пекинской Олимпиады в этом виде Спицов.

Когда до смены лыж остался последний круг в 3,75 км, Большунов предпринял попытку ускориться и оторваться от преследователей. Но за спиной олимпийского чемпиона как приклеенные шли Червоткин, Семиков, Устюгов и Илья Порошкин, а чуть поодаль, но также в пределах досягаемости, держались Андрей Ларьков, Артём Мальцев и Якимушкин.

Таким составом спортсмены и пришли на смену лыж. На переодевание Большунову понадобилось всего восемь секунд, и он первым умчался на дистанцию. Преследователи рванули было следом, но удержаться за лидером им оказалось не под силу. Сан Саныч довольно быстро обеспечил себе отрыв в 15 секунд и наращивал его с каждым километром. Ларьков после смены лыж заметно сдал, а вот остальные шестеро продолжили борьбу за серебро.

Больше всех на успех в этом противостоянии был нацелен Устюгов. Он дважды предпринимал попытки уйти от партнёров: в первый раз его быстро догнали, а вот во второй раз соперники проморгали рывок олимпийского чемпиона. В погоню бросился Семиков, но настигнуть Сергея не сумел и остался третьим.

Большунов же финишировал в гордом одиночестве с флагом России, преодолевая последние метры дистанции почти пешком. И при этом Александр финишировал почти на три минуты быстрее, нежели на Олимпиаде в Пекине.

Давая комментарий после гонки, Большунов пошутил, что торопился поскорее закончить гонку из-за дня рождения супруги Анны, которой в пятницу исполнилось 26 лет. Жена вместе с дочкой Евой также приехали в Малиновку вместе со спортсменом, и им предстоит совместный праздничный ужин.

«В планах приготовить пирог, но пока не знаю, успею ли, потому что надо и шашлык пожарить. Много дел ещё, поэтому пришлось ускориться», — с улыбкой сказал олимпийский чемпион.

Устюгов тоже остался доволен своим выступлением. По словам спортсмена, он «реально кайфанул от гонки», несмотря на отставание в 32,7 секунды от первого места.

«Саня, как учили в юниорской команде, сразу после того, как переобулся, выдал хорошую протяжку, и все сразу начали отваливаться. Я в том числе. Я шёл и думал: ё-моё, как эту пятнашку коньковую добежать, если я уже не могу шевелиться?» — цитирует спортсмена «Чемпионат».

Он также отметил, что можно было попытаться погнаться за Большуновым, но это было чревато потерей какой бы то ни было медали.

«Так что я тоже согласился с тем, что лучше второе место, чем никакое. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Но главное, все эмоции тут не оставить, чтобы сил на чемпионат России хватило. Впереди ещё много всего интересного», — заключил Устюгов.

А Семиков, в свою очередь, признал, что трёхкратный олимпийский чемпион в России пока непобедим. По его словам, желание настичь Большунова после смены лыж присутствовало, но физические кондиции не позволили этого сделать.

«Но я доволен результатом. Оказаться в такой компании здорово. Основная гонка на этом турнире у меня 50 км, но и скиатлоны неплохо получаются, поэтому хотелось сегодня быть на подиуме», — сказал 29-летний спортсмен.