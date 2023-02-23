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Устюгов: после победы в спринте ни у кого язык не повернётся назвать меня мешком

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Олимпийский чемпион Сергей Устюгов прокомментировал победу в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
Устюгов: после победы в спринте ни у кого язык не повернётся назвать меня мешком
  • РИА Новости
  • © Роман Кручинин

«Летом здесь я был, грубо говоря, мешком. Приехал с пузиком, ходил, смотрел на всех, а ребята многие называли меня мешком. А сейчас в Малиновке мне удалось выиграть гонку, думаю, ни у кого язык не повернётся назвать меня мешком», — цитирует Устюгова «Чемпионат».

Вторым в финале стал Александр Терентьев. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов замкнул тройку лучших.

Ранее Большунов прокомментировал третье место в классическом спринте на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

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