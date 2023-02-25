Устюгов о погоне за Большуновым в скиатлоне: лучше синица в руках, чем журавль в небе

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов рассказал о физическом состоянии по ходу скиатлона на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

«Очень жалко, что не получилось за Саней усидеть, потому что силы были. Отъехал и понял, что если я один таким темпом дальше пойду, то вообще могу оказаться мимо призов. Лучше синица в руках, чем журавль в небе», — цитирует Устюгова «Матч ТВ».

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов победил в скиатлоне на 30 км на «Чемпионских высотах». Результат спортсмена — 1:13.44,4. Вторым финишировал Сергей Устюгов с отставанием 32,5. Третий — Илья Семиков (+33,5).

Соревнования проходят с 23 февраля по 5 марта в Малиновке.

Ранее Илья Семиков сравнил уровень соревнований «Чемпионские высоты» с чемпионатом мира по лыжным гонкам в словенской Планице.