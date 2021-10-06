Лыжница Кулешова не будет участвовать в отборе на Олимпиаду в Пекине

Российская лыжница Анастасия Кулешова не будет претендовать на участие в Олимпиаде в Пекине.

«На Олимпийские игры в Пекине Анастасия отбираться не намерена, потому что все отборы пройдут через этапы Кубка мира, куда можно попасть только через сборную команду. Но могу сказать чётко, что решения о завершении карьеры она не принимала», — цитирует маму Кулешовой Елену Седову ТАСС.

По словам мамы, лыжница будет самостоятельно воспитывать маленького ребёнка, потому что бабушки работают. По этой причине Кулешова не может быть сфокусирована только на спорте.

При этом она всё ещё тренируется и участвует в турнирах.

Напомним, что Олимпиада в Пекине пройдёт с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее Юрий Бородавко неодобрительно высказался о новых правилах Международной федерации лыжного спорта (FIS).