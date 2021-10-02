Бородавко: FIS сняла с себя ответственность, переложила всё на спортсменов

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко неодобрительно высказался о новых правилах Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«FIS сняла с себя ответственность, переложила всё на спортсменов. Формулировки очень расплывчатые. В прошлых правилах было больше конкретики, чем в этих. Теперь члены жюри могут трактовать новые правила так, как им захочется. Спортсмены не понимают. Как лыжник, идущий впереди, может учитывать траекторию того, кто идёт позади? Как это возможно? Двусмысленность необъяснима», — цитирует Бородавко «Чемпионат».

Напомним, что из-за прошлогодних скандалов FIS внесла изменения в регламент гонок.

Ранее сообщалось, что смешанная эстафета и командный спринт пройдут на этапе Кубка мира в Фалуне.