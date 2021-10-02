Смешанная эстафета и командный спринт пройдут на этапе Кубка мира в Фалуне

На этапе Кубка мира в шведском Фалуне в сезоне-2021/22 пройдут смешанная эстафета и смешанный командный спринт.

В гонках сможет принять участие только одна команда от каждой страны.

Командный спринт будет проходить в формате: квалификация и финал.

Квалификация: каждый из участников — женщина и мужчина — пройдёт по одному кругу. 20 лучших команд пройдут в финал.

В финале команда преодолеет шесть этапов: нечётные этапы бегут женщины, чётные — мужчины. Две последние команды будут выбывать из гонки, также будет действовать правило обгона на круг.

В смешанной эстафете команды бегут в следующем порядке: женщина, мужчина, мужчина, женщина.

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