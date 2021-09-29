Тренер Большунова: самое сложное на предстоящей Олимпиаде в Пекине — условия гонок

Юрий Бородавко, тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал о трудностях, с которыми предстоит столкнуться на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Что самое сложное, с чем придётся столкнуться, — это условия, в которых будут проводиться гонки. 1700—1800 метров — это серьёзная высота. Плюс достаточно сухой воздух, искусственный снег, очень жёсткий и колючий. Это предполагает определённые требования к лыжам. По переносимости нагрузки, по восстановлению всё будет достаточно сложно», — сказал Бородавко в интервью RT.

При этом он отметил, что организаторы растянули лыжный турнир на 15 дней вместо десяти, что даст спортсменам возможность лучше восстанавливаться.

«Надо быть готовым и к тому, что возникнет проблема с питанием. На всех предыдущих Играх у нас были свои повара, но насколько это будет уместно в Пекине, мы пока не знаем», — добавил специалист.

Ранее Бородавко объяснил проведение повторных операций лыжникам Денису Спицову и Наталье Непряевой.