Тренер Большунова: самое сложное на предстоящей Олимпиаде в Пекине — условия гонок

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Юрий Бородавко, тренер чемпиона мира по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал о трудностях, с которыми предстоит столкнуться на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Тренер Большунова: самое сложное на предстоящей Олимпиаде в Пекине — условия гонок
  • AP

«Что самое сложное, с чем придётся столкнуться, — это условия, в которых будут проводиться гонки. 1700—1800 метров — это серьёзная высота. Плюс достаточно сухой воздух, искусственный снег, очень жёсткий и колючий. Это предполагает определённые требования к лыжам. По переносимости нагрузки, по восстановлению всё будет достаточно сложно», — сказал Бородавко в интервью RT.

При этом он отметил, что организаторы растянули лыжный турнир на 15 дней вместо десяти, что даст спортсменам возможность лучше восстанавливаться. 

«Надо быть готовым и к тому, что возникнет проблема с питанием. На всех предыдущих Играх у нас были свои повара, но насколько это будет уместно в Пекине, мы пока не знаем», — добавил специалист.

Ранее Бородавко объяснил проведение повторных операций лыжникам Денису Спицову и Наталье Непряевой.

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