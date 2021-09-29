Бородавко объяснил проведение повторных операций Спицова и Непряевой

Тренер сборной России Юрий Бородавко рассказал о повторных операциях лыжников Дениса Спицова и Натальи Непряевой в межсезонье.

«Мы много консультировались с самыми разными специалистами и пришли к выводу, что при подобных травмах для обычного человека достаточно одной операции: установленные на сломанную кость титановые пластины лёгкие и почти не ощущаются. Но мы всё-таки занимаемся лыжными гонками. При определённом падении на кисть металл, который находится внутри руки, может сработать как рычаг и наделать бед значительно больше, чем просто сломанная кость», — сказал Бородавко в интервью RT.

По его словам, в такой ситуации металл просто может перерубить спортсмену сухожилия.

«Поэтому мы приняли решение эти пластины удалить. И сделали это так, что спортсмены тренировались почти без потерь», — добавил специалист.

Ранее тренер Большунова рассказал, как удалось лыжников своей группы привить вакциной Pfizer.