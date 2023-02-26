Погони с разным исходом: как Большунов «съел» Мальцева и выиграл командный спринт, а Непряева не смола догнать Пантрину

Сборная Архангельской области, которую представляли Александр Большунов и Александр Терентьев, победила в командном спринте свободным стилем на лыжном турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке. Трёхкратный олимпийский чемпион на последнем круге с трудом догнал Артёма Мальцева, приличный задел которому создал Иван Якимушкин. Неожиданно завершился финальный забег у женщин. Наталья Непряева и Светлана Заборская остались только вторыми. Обладательница «Большого хрустального глобуса» не смогла на последнем этапе догнать Елизавету Пантрину. Представительница Тюменской области ушла на заключительный круг с преимуществом в 6,5 секунды и не позволила именитой сопернице навязать борьбу на финише.

В Архангельской области командными спринтами свободным стилем продолжился турнир «Чемпионские высоты», который для российских лыжников является альтернативой ЧМ. По сравнению с прошлым годом организаторы соревнований внесли небольшие изменения в правила. И если ранее спортсмены должны были выходить на старт трижды, то в этот раз в Малиновке решили убрать полуфинал, чтобы дать спортсменам больше времени отдохнуть перед решающим забегом. А на старт допускались 15 команд, показавших лучший результат в квалификации.

Первыми на лыжню уже традиционно вышли девушки. Среди участниц предварительного этапа неожиданно не оказалось Вероники Степановой. Как объяснила глава ФЛГР Елена Вяльбе, у неё небольшие проблемы со здоровьем.

«Мы общались на эту тему с Егором Сориным. Думаю, она слишком долго была на высоте. Это перебор. Сегодня я её видела, она мне сказала, что появился насморк. Может, было предболезненное состояние», — отметила специалист.

Фаворитом командной гонки считалась сборная Архангельской области, за которую выступали Наталья Непряева и Светлана Заборская. Хотя многое, конечно, зависело от партнёрши олимпийской чемпионки. В квалификации лыжница показала не самый высокий результат, проиграв напарнице ходом 16,81 секунды.

Куда более сбалансированными были команды Тюменской области и Республики Татарстан. За первую бежали Елизавета Пантрина и Екатерина Смирнова, за вторую — Анастасия Доценко и Христина Мацокина. Суммарно они показали результат значительно выше, чем Непряева с Заборской, хотя именно Наталья стала лучшей в отборочном раунде.

Первый этап девушки прошли общей группой, но уже ближе к концу второго определилась четвёрка лидеров. Компанию трём перечисленным сборным составила Юлия Ступак, представляющая Республику Коми. Но уже на следующем круге её напарница Анастасия Власова не выдержала темпа и откатилась назад. Заборская же держалась, нисколько не уступая Смирновой и Мацокиной.

На своём предпоследнем этапе Непряева хотела оторваться от преследовательниц, но Пантрина села ей на хвост и не собиралась сдаваться. Так вдвоём они и вышли на стадион для передачи эстафеты.

Многое решилось на пятом круге: Смирнова всё-таки добилась своего, создав отрыв от Заборской в 6,5 секунды. Этого её партнёрше по команде хватило, чтобы остаться на первой строчке и не подпустить к себе Непряеву. Наталья старалась, но Пантрина была окрылена мыслью хотя бы в команде обойти сильнейшую на данный момент лыжницу России и сотворила чудо.

«Знала, что Непряева может меня догнать. Но я просто со старта поехала изо всех сил. У меня был такой адреналин... Естественно, очень удивлена таким результатом. Не думала, что всё так будет. Выходила бороться за первое место, но знала, что будет тяжело. Там же Наташа. Очень довольны, не передать эмоции», — сказала Пантрина в эфире «Матч ТВ».

Таким образом, первое место заняла сборная Тюменской области, вторыми стали девушки из Архангельска, а тройку лучших замкнула первая команда Татарстана.

Не менее увлекательно прошла и мужская гонка. Хотя не обошлось без неожиданностей: не очень повезло с напарником Сергею Устюгову. Рифат Сафиуллин провалил свой последний этап, сильно отстав от лидеров. В итоге олимпийский чемпион, показавший лучший результат в квалификации, не смог попасть на пьедестал почёта: команда ХМАО финишировала четвёртой.

А увлекательную борьбу за первое место вновь устроили сборные Архангельской и Тюменской областей. Первую представляли Александр Терентьев и Александр Большунов, вторую — Иван Якимушкин и Артём Мальцев.

В отличие от женского спринта, у мужчин отрывы начались только на четвёртом этапе из шести. Порвал целостность пелотона, конечно же, трёхкратный олимпийский чемпион. В конце своего круга он прибавил скорости и ушёл от соперников, привезя Терентьеву пять секунд преимущества над преследователями. Однако молодой лыжник уже не выглядел таким свежим, как в начале спринта, и не смог удержать первую позицию. Якимушкин не только догнал представителя Архангельской области, но и убежал от него на 3,5 секунды.

Мальцеву этого гандикапа не хватило. Большунов на последнем этапе легко догнал его на подъёме, а затем на одном из спусков проскочил вперёд. Так они и финишировали вдвоём: Сан Саныч — первый, а Артём — второй. При этом серебряный призёр командного спринта отметил, что, возможно, они с партнёром неправильно распределили этапы.

«Ваня сегодня был просто в ударе, поймал кураж, на своём последнем этапе закрыл большой просвет. За день до тим-спринта думали с ним, как расставиться по этапам, и если бы я сегодня бежал первый этап, он поборолся бы с Большуновым за победу», — признался Мальцев.

Впрочем, и Александру гонка далась непросто. По словам лидера национальной команды, самочувствие оказалось не самым лучшим.

«Была очень интригующая гонка: сначала одни впереди, потом другие, но последний этап расставил всё по местам. Я рад, что мы вместе с Александром и тренером выбрали правильную тактику — расставили так по этапам, что сегодня я побежал второй этап. И вот победа — это главное», — сказал Большунов.

Тройку лучших замкнула команда из Республики Коми, которую представляли Илья Семиков и Илья Порошкин.