Большунов — о серебре Клебо в скиатлоне на ЧМ: а это ещё нас нет
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«За результатами не слежу. Но вот недавно случайно узнал, что не Клебо скиатлон выиграл. Нормально, значит, на чемпионате мира он уже не выполнит норматив шесть золотых медалей. Это уже до свидания. А это ещё нас нет!» — приводит слова Большунова РИА Новости.
Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.
26 февраля Большунов в паре с Александром Терентьевым выиграл командный спринт на турнире «Чемпионские высоты».
Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что на «Чемпионских высотах» гораздо интереснее, чем на чемпионате мира.