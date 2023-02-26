Вяльбе: мне кажется, у нас на «Чемпионских высотах» гораздо интереснее, чем на чемпионате мира
- РИА Новости
«Мне кажется, у нас тут гораздо интереснее, чем на чемпионате мира. Я, честно, даже не знаю, кто там стал новым чемпионом. Каждый день такая интересная гонка у нас здесь, в Малиновке.
Не зря наши спортсмены оказались у них на афишах. Всегда же людей привлекает борьба, спорт интересен, когда есть конкуренция. А когда один и тот же человек выигрывает, становится неинтересно», — приводит слова Вяльбе РИА Новости.
Сборная России отстранена от участия в чемпионате мира по решению Международной федерации лыжного спорта (FIS) из-за ситуации на Украине. В октябре FIS продлила отстранение россиян от турниров под своей эгидой на весь сезон-2022/23.
Ранее сообщалось, что Александр Большунов и Александр Терентьев выиграли командный спринт на «Чемпионских высотах».