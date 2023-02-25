Сорин предположил, почему Степанова показывает низкие результаты на «Чемпионских высотах»
- РИА Новости
«Когда она в хорошем состоянии, то в любой дисциплине способна показывать результат на уровне тройки сильнейших в России. Поэтому дело не в специфике, а в состоянии, скорее всего. Конкретного ответа я пока дать не могу. Есть предположения, которые останутся между нами», — цитирует Сорина «Матч ТВ».
Степанова не вышла в полуфинал соревнований «Чемпионские высоты». Лыжница стала четвёртой в своём забеге, уступив лидеру Анастасии Фалеевой 5,85 секунды. Второй пришла Диана Соболева с отставанием в +3,23 секунды. Третья — Милена Габушева (+4,35).
Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.
Ранее Наталья Непряева одержала победу в классическом спринте у женщин на соревнованиях «Чемпионские высоты».