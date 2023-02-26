Большунов уверен, что российские лыжники выступят на Олимпиаде 2026 года

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

«Мы будем выступать на Олимпиаде 2026 года, всему своё время, запомните эту фразу. Сами понимаете, что происходящее в мире может измениться по щелчку пальцев», — цитирует Большунова ТАСС.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки чемпионату мира в Планице. Большунов в паре с Александром Терентьевым 26 февраля выиграл командный спринт. Состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.

Сборная России отстранена от участия в ЧМ по решению Международной федерации лыжного спорта из-за ситуации на Украине.

Ранее трёхкратный олимпийский чемпион Большунов назвал ЧМ по лыжным гонкам «грязными» соревнованиями.