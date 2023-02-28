Вяльбе: приятно, что Степанова сегодня на первом месте

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе отреагировала на победу олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой в гонке свободным стилем на «Чемпионских высотах».

«Это реально её гонка. Мне кажется, что она гораздо легче, чем Наталья, и в такую погоду ей было полегче. Мне приятно, что она сегодня на первом месте, потому что после неудач человеку нужны радость и счастье. Это самое лучшее, чтобы вера в себя появилась», — сказала Вяльбе в эфире «Матч ТВ».

Лыжница прошла разделку на 10 км за 28 минут и 24,6 секунды. Второй к финишу прибежала Наталья Непряева, отставшая на 24,6 секунды. Тройку победителей замкнула Анастасия Кулешова (+35,8).

Соревнования проходят в Малиновке (Архангельская область) с 23 февраля по 5 марта. Всего в соревнованиях планируется участие около 450 спортсменов.

Ранее Вяльбе высказалась о рекламном ролике, который был снят к старту чемпионата мира 2023 года в Словении.