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Вяльбе: появление Большунова в ролике к чемпионату мира говорит, что по россиянам скучают

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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о рекламном ролике, который был снят к старту чемпионата мира 2023 года в Словении.
Вяльбе: появление Большунова в ролике к чемпионату мира говорит, что по россиянам скучают
  • РИА Новости

«Не зря наши спортсмены оказались у них на афише в проморолике. Скучают по нам, мне кажется», — цитирует Вяльбе ТАСС.

В эти дни в Малиновке (Архангельская область) проходят соревнования «Чемпионские высоты», которые являются альтернативными стартами проходящему в эти же сроки ЧМ в Планице. Российские состязания, в которых принимают участие около 450 спортсменов, завершатся 5 марта.

Олимпийские чемпионы Александр Большунов и Наталья Непряева попали в проморолик к чемпионату мира по лыжным видам спорта 2023 года.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что на «Чемпионских высотах» гораздо интереснее, чем на чемпионате мира.

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